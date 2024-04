Ancora un 3-0 per l'Inter che questa mattina con il Cagliari replica il risultato messo a referto settimana scorsa contro il Sassuolo e continua a difendere la prima posizione in classifica nel campionato Primavera 1. Dopo l’ottimo primo tempo chiuso con il vantaggio di 2-0 siglato da Sarr e Owusu, la capolista recita un altrettanto grande secondo tempo, concedendo giusto qualche squillo alla squadra di Pisacane che non trova mai la rete. Nel finale, all'81esimo arriva anche la rete di Berenbruch che vale il tris che chiude il match. Continua a difendere la prima posizione in classifica nel campionato Primavera 1. Inter sempre più capolista con 60 punti a +6 dalla Roma, seconda, impegnata questo pomeriggio contro il Sassuolo. Con la vittoria di oggi i nerazzurri conquistano matematicamente i playoff.

IL TABELLINO

Marcatori: 33' Sarr (I), 37' Owusu (I), 82' Berenbruch (I).

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou (6 Stabile 86'), 3 Cocchi; 8 Di Maggio (35 Zarate 75'), 4 Stankovic, 14 Berenbruch (28 Mazzola 86'); 10 Kamate (34 Mosconi 75'), 22 Spinacce (9 Sarr 21'), 7 Owusu.

A disposizione: 12 Tommasi, 32 Zamarian, 5 Bovo, 19 Matjaz, 26 Miconi, 29 Diallo.

Allenatore: Cristian Chivu.

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Iliev; 27 Franke, 13 Cogoni (2 Arba 55'), 23 Catena, 3 Idrissi; 15 Baldé, 74 Marcolini, 11 Sulev (32 Simonetta 55'); 10 Carboni (17 Malfitano 68'); 45 Konaté, 22 Vinciguerra.

A disposizione: 24 Wodzicki, 5 Conti, 6 Pintus, 9 Achour, 19 Bolzan, 77 Marini.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Espulsi: Marcolini (C) Ammoniti: Konatè (C).

Arbitro: Marco Emmanuele

Assistenti: Peloso - Di Meo

INTER-CAGLIARI LIVE 3-0

Sarr 33', Owusu 37'; 81' Berenbruch

93' - È finita! Triplice fischio al Konami Youth Development Centre: l'Inter chiude la pratica Cagliari con un 3-0 senza storie.

90' - Concessi tre minuti fi recupero.

86' - Altri due cambi per l'Inter: fuori Alexiou e dentro Stabile, mentre Berenbruch lascia il posto a Mazzola.

IL GOL DI BERENBRUCH: l'Inter costruisce sulla sinistra con Owusu che inesca Cocchi, il terzino mette dentro una palla tagliata rasoterra che Berenbruch deve solo appoggiare in rete con il mancino.

81' - GOOOOOOOOOL DELL'INTER! ARRIVA IL 3-0 CON BERENBRUCH!



75' - Doppio cambio per Chivu: fuori Di Maggio e Kamate, dentro Zarate e Mosconi.

70' - Ancora un brivido per i rossoblu sul tentativo dal limite dell'area di Berenbruch, ma il pallone finisce a lato del palo, regalando un sospiro di sollievo alla squadra ospite.

68' - Altro cambio per il Cagliari: fuori il capitano Carboni, dentro Malfitano.

67' - Primo giallo della gara: ammonito Konate, protagonista di un duro intervento su Alexiou.

64' - Sbaglia un controllo Catena, Kamate innesca il contropiede Inter ma al momento di mettere in area Owusu e Stankovic non si intendono su chi deve andare sul pallone e lo stesso Catena spazza in fallo laterale

63' - Gran tiro dalla distanza di Idrissi che spaventa i nerazzurri, ma non Raimondi che intuisce bene, si distende pronto a smanacciare ma il pallone è già sul fondo. Solo illusione del gol per il difensore isolano.

59' - Grande parata di Iliev su un traversone velenoso di Cocchi che insidia l'estremo difensore rossoblu, attento a non lasciarsi beffare.

58' - Ancora corner a favore dell'Inter.

57' - Tentativo in spaccata di Kamaté, sbilanciato da Idrissi. Il 10 nerazzurro ci prova ma non colpisce benissimo.

56' - Doppio cambio per il Cagliari: fuori Cogoni e Sulev, dentro Arba e Simonetta.

55' - Cross dalla sinistra di Idrissi che tenta di impensierire la difesa di casa, ma Raimondi blocca facile.

54' - Altro tentativo in avanti dei nerazzurri con Berenbruch che però si fa intercettare un filtrante potenzialmente letale.

51' - Che occasione per l'Inter! Ancora un gran pallone in mezzo servito da Cocchi alla ricerca di Sarr che viene anticipato di un soffio: nerazzurri vicinissimi al 3-0.

49' - Palla che arriva sui piedi del capitano Stankovic, ma il pallone finisce sul fondo.

48' - Ottima manovra offensiva dell'Inter sul binario mancino che finisce con un corner a favore della squadra di casa.

47' - Riparte subito forte l'Inter che va immediatamente in avanti con Sarr che impegna Iliev.

46' - Ricomincia Inter-Cagliari.

Ottimo primo tempo dell'Inter Primavera che conduce il risultato per 2-0 grazie alle reti di Sarr e Owusu, arrivati a distanza ravvicinata l'uno dall'altro. I nerazzurri approfittano della doppia superiorità numerica dovuta all'espulsione di Marcolini prima, e al momentaneo infortunio di Cogoni, e mettono in discesa un match fino a quel momento in equilibrio. Il Cagliari rincorre quasi sempre i nerazzurri riuscendo però più volte ad insidiare la difesa della capolista, diversi gli scontri a centrocampo che hanno fatto della gara un duello molto fisico e talvolta sporco. Ciononostante la squadra di Chivu riesce a mettere a referto la netta superiorità e approfitta degli episodi che le permettono di indirizzare il risultato.

48' - Emmanuele fa riprendere il gioco, ma non c'è più tempo. Finisce qui la prima parte di gioco, con l'Inter in vantaggio per 2-0.

48' - Ancora un brutto scontro a centrocampo tra Konaté e Cocchi: il giocatore rossblu resta a terra con le mani sul volto. Anche in questo caso è necessario l'intervento dello staff medico.

46' - Tentativo personale di Vinciguerra che tenta la via della porta di Raimondi ma l'Inter intercetta e tenta di far ripartire l'azione.

45' - Sono 3 i minuti di recupero dati da Emmanuele.

45' - Altro angolo a favore dell'Inter con Cocchi dalla bandierina che mette in mezzo ma Owusu colpisce male di testa: pallone sul fondo.

43' - Bella giocata di Cocchi che dalla sinistra mette in mezzo un gran pallone alla ricerca di Sarr, ma il 9 dell'Inter divora l'occasione del 3-0 e della doppietta personale.

IL GOL DI OWUSU: Erroraccio della difesa del Cagliari, Owusu pressa Cogoni sorpreso dal passaggio di Iliev e gli leva la palla per poi piazzarla in rete con un gran piattone.

37' - GOL GOL GOOOOOLLL DELL'INTER!!! RADDOPPPIA ENOOOCHH OWUUUSUUUU

IL GOL DI SARR: Cagliari con due uomini in meno per l'uscita momentanea di Cogoni, l'Inter ne approfitta con Cocchi che mette in mezzo dove Sarr grazie anche a un errore di Catena punisce Iliev con un tiro di prepotenza.

33' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL dell'Inter.

31' - Altro giocatore a terra. Resta a terra sofferente Cogoni del Cagliari dopo una brutta caduta. Richiamato lo staff medico

27' - Chance per Kamate servito da Berenbruch, ma il tiro del francese è completamente sballato e termina fuori.

24' - Corner per la squadra ospite. Carboni cerca direttamente la porta, ma Raimondi c'è.

22' - Spinaccè non ce la fa a proseguire. Al suo posto entra dentro Sarr.

20' - Spinaccè esce a braccio, Chivu dovrà effettuare un cambio.

18' - Pestone a martello di Marcolini su Spinaccé che stava scattando per tentare la via della porta ad altezza centrocampo. Non ha dubbi Emmanuele: fallo tattico con intervento eccessivamente pericoloso, rosso diretto e Cagliari in 10. L'attaccante nerazzurro è a terra molto sofferente.

15' - Intervento un tantino pericoloso di Owusu, graziato da Emmanuele che gli risparmia il primo giallo del match.

14' - Altro corner per l'Inter: ma i nerazzurri spediscono il pallone dritto nelle mani di Iliev che blocca sicuro.

13' - Altra rimessa a favore del Cagliari dopo una buona lettura difensiva da parte della squadra di casa che sventa il pericolo che l'accoppiata Carboni-Vinciguerra avevano creato.

12' - Primo corner a favore dell'Inter che i ragazzi di Chivu non riescono a sfruttare. I rossoblu spazzano.

10' - Cocchi orchestra la manovra offensiva dei nerazzurri, ma i rossoblu intercettano e ribaltano l'azione trovando una buona rimessa laterale che i nerazzurri però neutralizzano.

8' - I due giocatori rientrano in campo. Ed é Owusu il primo a toccare un pallone, ma il nerazzurro commette fallo.

7' - Scontro di gioco tra Alexiou e Konaté. Emmanuele ferma il gioco, permettendo l'intervento dello staff medico.

5' - Il Cagliari ritrova il pallino del gioco e trova un prezioso corner. Ma i nerazzurri, attenti, spazzano. Owusu va a terra dopo un contrasto, nel tentativo di far ripartire l'azione. Punizione a favore della squadra di casa.

3' - L'Inter parte con calma, costruendo da un sereno Raimondi che lancia in avanti la capolista, ma la squadra ospite copre bene.

1' - L'arbitro Emmanuele fischia: calcio d'inizio di Inter-Cagliari.

11.02 - Minuto di silenzio in ricordo del giovane Mattia Giani.

11.01 - Le squadre entrano in campo.

Dopo il tris calato sul Sassuolo, l'Inter Primavera torna in campo questa mattina contro il Cagliari, nella sfida valida per la 30ª giornata di campionato Primavera 1. Il match, con fischio d'inizio alle 11, andrà in scena in casa dei nerazzurri, al Konami Youth Development Centre, dove la squadra di Cristian Chivu, attualmente prima con 57 punti, tenterà di allungare sulla Roma, seconda a 54. I rossoblu arrivano a Milano da noni in classifica con 40 punti.

Di seguito le formazioni ufficiali di Chivu e Piscane.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 8 Di Maggio, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinacce, 7 Owusu. A disposizione: 12 Tommasi, 32 Zamarian, 5 Bovo, 6 Stabile, 9 Sarr, 19 Matjaz, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 34 Mosconi, 35 Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu.

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Iliev; 27 Franke, 13 Cogoni, 23 Catena, 3 Idrissi; 15 Baldé, 74 Marcolini, 11 Sulev; 10 Carboni; 45 Konaté, 22 Vinciguerra.

A disposizione: 24 Wodzicki, 2 Arba, 5 Conti, 6 Pintus, 9 Achour, 17 Malfitano, 19 Bolzan, 32 Simonetta, 77 Marini.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Arbitro: Marco Emmanuele

Assistenti: Peloso - Di Meo.

