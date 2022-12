Sconfitta in rimonta ieri in amichevole per l'Inter Primavera di Cristian Chivu, battuta 3-1 dalla Varesina dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con un fulmine al sette di Enoch Owusu su assist a rimorchio di Nikola Iliev. La reazione delle Fenici trova la sua concretizzazione al 40', quando l'arbitro assegna un rigore trasformato da Poesio, bravo a spiazzare Gabriel Brazao. Nella ripresa il sorpasso dopo 7' con Donizetti, poi Trenchev cala il tris definitivo al minuto 86.