Resta invariata la classifica del campionato Primavera 1 in vetta dopo la disputa della 22esima giornata. L'Inter Primavera di Andrea Zanchetta si conferma al terzo posto, a quota 43 punti, grazie al poker rifilato al Genoa sabato scorso, restando a -3 da Fiorentina e Roma, oggi vittoriose rispettivamente contro Bologna (3-1) e Lazio (1-0). Non perde terreno nemmeno il Sassuolo, che riaggancia i nerazzurri sul gradino più basso del podio in virtù del successo a spese del Cesena (2-1).