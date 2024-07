Tramite un comunicato ufficiale pubblicato in data 3 luglio, la Lega Serie A ha svelato le date del campionato Primavera 1 'Trofeo Giacinto Facchetti' per la stagione 2024-25, la prima per le squadre Under 20.

Inizio: sabato 17 agosto 2024

Turni infrasettimanali: mercoledì 18 dicembre 2024, mercoledì 22 gennaio 2025 mercoledì 19 febbraio 2025

Soste: sabato 7 settembre 2024, sabato 12 ottobre 2024, sabato 16 novembre 2024, sabato 28 dicembre 2024, sabato 22 marzo 2025

Fine regular season: sabato 17 maggio 2025

Fase Finale: date da definire

COPPA ITALIA PRIMAVERA

1° turno preliminare: mercoledì 21 agosto

2° turno preliminare: mercoledì 11 settembre 2024

Trentaduesimi: mercoledì 30 ottobre 2024

Sedicesimi: mercoledì 4 dicembre 2024

Ottavi di Finale: mercoledì 8 gennaio 2025

Quarti di Finale: mercoledì 5 febbraio 2025

Semifinali: 12 marzo 2025

Finale: mercoledì 9 aprile 2025

SUPERCOPPA PRIMAVERA

Sassuolo – Fiorentina martedì 20 agosto 2024