Dopo la brutta sconfitta rimediata nel derby contro il Milan, l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta è attesa ora dalla trasferta contro la Sampdoria, gara valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1 in programma venerdì 27 settembre alle 18.30 a Bogliasco. La sfida contro i blucerchiati sarà diretta da Niccolò Turrini, arbitro della sezione di Firenze, che avrà l'assistenza di Stefano Peletti di Crema e di Giuseppe Daghetta di Lecco.