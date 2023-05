L'ultima giornata della regular season del campionato Primavera 1, se si eccettua Cesena-Bologna, andrà in scena all'insegna della contemporaneità: tutte le altre gare in calendario, infatti, compresa Napoli-Inter, si giocheranno sabato 27 maggio, alle ore 13. I nerazzurri sperano di arrivare a questo appuntamento ancora in corsa per un posto ai playoff, visto che già nel turno del week-end potrebbero dire addio matematicamente al sogno.