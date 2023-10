Anche l'Inter Under 19 di Cristian Chivu scenderà in campo sabato alle ore 13 per la sesta giornata del campionato Primavera 1, dove è in programma la trasferta a Bogliasco contro la Sampdoria. Designato l'arbitro dell'incontro: a dirigere il match è stato chiamato Michele Delrio di Reggio Emilia, assistito da Egidio Marchetti di Trento e da Giulia Tempestilli di Roma 2.