Sabato pomeriggio alle 14.30 torna in campo anche l'Under 19 di Cristian Chivu, che ospita al Konami Youth Development Centre la sorprendente Lazio di Stefano Sanderra per la 16esima giornata del campionato Primavera 1. Come arbitro dell'incontro è stato designato Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, che avrà l'assistenza di Lorenzo Giuggioli di Grosseto e di Andrea Bianchini di Perugia.