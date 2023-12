Tra Inter e Milan, nella lotta per il vertice del campionato Primavera 1 si inserisce con prepotenza la Lazio di Stefano Sanderra, che nel primo match del duello incrociato tra milanesi e romane fa secco il Milan a Formello. I biancocelesti si sono imposti col punteggio di 1-0 grazie ad una punizione deviata di Diego Gonzalez, risultato che permette loro di agganciare in vetta proprio l'Inter, impegnata domani contro la Roma. Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Ignazio Abate.