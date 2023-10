Passa dalla sfida interna contro il Genoa il duello in vetta alla classifica del campionato Primavera 1 tra l'Inter Under 19 di Cristian Chivu e il Milan. Per la gara contro il Grifone, in programma sabato alle ore 11, è stato designato come arbitro Francesco Zago, della sezione di Conegliano Veneto, che sarà assistito da Emanuele Renzullo di Torre del Greco e da Alberto Rinaldi di Pisa.