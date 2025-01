Il Sassuolo di Emiliano Bigica, dopo essere uscito sconfitto dal campo dell'Inter, si riscatta superando il Genoa per 1-0 grazie al gol segnato da Daldum e approfitta per riportarsi in testa al campionato Primavera 1 in coabitazione con la Roma, fermata sull'1-1 dal Monza al Tre Fontane, a quota 40 punti, Neroverdi e giallorossi hanno ora tre punti di vantaggio sull'Inter di Andrea Zanchetta, sola al terzo posto a quota 47 dopo la vittoria odierna in casa dell'Empoli. Aspettando l'esito della partita della Fiorentina impegnata domani mattina contro il Milan.