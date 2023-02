Dopo la vittoria di Cagliari propiziata dalla tripletta di Francesco Pio Esposito, domenica l'Inter Under 19 torna in campo per sfidare il Torino nella terza giornata di ritorno del campionato Primavera 1, con calcio d'inizio alle ore 15. Gara che sarà diretta da Davide Di Marco della sezione di Ciampino, assistito da Emilio Micalizzi di Palermo e da Antonino Junior Palla di Catania.