In attesa di conoscere il risultato della Roma, che lunedì contro il Verona cercherà di portarsi a meno uno dall'Inter di Cristian Chivu, l'Atalanta Under 19 di Giovanni Bosi opera il momentaneo sorpasso al secondo posto della classifica del campionato Primavera 1: gli orobici hanno superato quest'oggi la Fiorentina al Viola Park con un pesante 4-1, vittoria grazie alla quale si portano a 49 punti in classifica, a meno due dai nerazzurri di Milano.

Mattatore della gara è stato Dominic Vavassori con una doppietta; di Manzoni e Riccio le altre due reti dell'Atalanta, che con questa vittoria accorcia ulteriormente la classifica al vertice, rendendo sempre più viva una regular season che solo fino a qualche settimana fa sembrava saldamente nelle mani dell'Inter.