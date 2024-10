Prima nella maxi classifica della Youth League grazie a due vittorie in altrettante partite di Coppa (4-2 al City e 4-0 alla Stella Rossa), l'Inter Primavera non riesce a cambiare marcia in campionato. Dove, dopo sette giornate, si trova a metà classifica, a quota 11 punti, come Bologna e Genoa: l'1-1 contro il Verona di ieri colloca i ragazzi di Andrea Zanchetta al decimo posto. La vetta occupata dalla Fiorentina, comunque, non è lontana: dista solo quattro lunghezze.