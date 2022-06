Si terrà giovedì, nella prestigiosa cornice del Teatro Rossini, in Piazza Santa Chiara 14 a Roma, la VI edizione del Premio 'Talento & Tenacia' dedicato alle giovani promesse del calcio dilettantistico laziale. Promosso dall'azienda pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia insieme alla Regione Lazio grazie alla preziosa collaborazione della testata giornalistica "Gazzetta Regionale", l'evento del 9 giugno rappresenta la conclusione di un percorso che da settembre ad oggi ha visto coinvolgere oltre 270 giovani atleti in età di lega appartenenti a 26 società sportive del Campionato di Eccellenza regionale del Lazio. La serata, cui parteciperà il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e in rappresentanza della Regione Lazio l'Assessore alle Pari Opportunità Enrica Onorati, oltre alla proclamazione di Mister 'Talento & Tenacia' 2022, vedrà il conferimento dei premi 'Tenacia in campo' e 'Talento nella vita'.