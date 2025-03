L'Inter Primavera torna a calcare il palcoscenico della Youth League, dove finora è stata perfetta con sette vittorie in altrettante partite, tra League Phase e sedicesimi di finale. Mercoledì 5 marzo, alle ore 16, i ragazzi di Andrea Zanchetta scenderanno in campo con l'obiettivo di battere il Bayern Monaco a domicilio, in una sfida secca che mette in palio i quarti di finale della competizione. Il match sarà visibile sia su UEFA TV che su Sky Sport; ovviamente, i tifosi nerazzurri potranno seguire il live testuale su FcInternews.it.