La Nazionale Under 18 guidata dal ct Daniele Francheschini tornerà in campo giovedi 11 agosto per sfidare l'Albania.

Nella lista dei convocati tra i baby azzurri spiccano quattro giocatori nerazzurri: Francesco Pio Esposito che ha guidato l'attacco dell'Under 17 agli Europei in Israele , Luca Di Maggio (classe 2005 uno dei diamanti più cristallini del settore giovanile dell'Inter), il trequartista Daniele Quieto e il portiere Alessandro Calligaris.