Paolo Montero, tecnico della Juventus Primavera, si è concesso ai microfoni di Sportitalia dopo l'1-1 rimediato contro l'Inter Primavera di Christian Chivu. "Penso che due squadre grandi come Inter e Juve debbano avere coraggio, la nostra storia dice così. Abbiamo fatto una grande prestazione, non abbiamo concretizzate le tante palle gol - le sue parole -. L'Inter è la squadra campione d'italia, ho preparato la partita dicendo ai ragazzi che non merita la classifica che ha. Con l'esperienza di Chivu arriveranno ai playoff".