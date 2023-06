Anche l'Italia Under 20 vede svanire i propri sogni sul più bello. La formazione di Carmine Nunziata non completa la scalata al Mondiale di categoria in Argentina, venendo superata dall'Uruguay nell'atto conclusivo della manifestazione. A La Plata, su un campo a dir poco opinabile, la Celeste si impone per 1-0: decide una rete all'86esimo segnata da Luciano Rodriguez, abile a sfruttare un batti e ribatti in area battendo di testa da due passi un Sebastiano Desplanches che specie nel primo tempo salva in più circostanze gli Azzurrini.

Prova opaca dell'Italia, dove nemmeno l'ingresso in campo nella ripresa di Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito riesce a dare la scossa e il maxi-recupero di 12 minuti non aiuta. Serata da dimenticare per la famiglia Esposito, dove dopo la mancata promozione in Serie A in extremis di Sebastiano e la retrocessione di Salvatore con lo Spezia in Serie B, arriva ora la delusione della finale persa del giovane attaccante dell'Inter.