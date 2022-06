Le giovanili nerazzurre continuano nel proprio percorso. Sabato e domenica l'Inter sarà in campo con tre squadre del femminile: Under 15, Under 17 e Under 19. Ecco il dettaglio da Inter.it:

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 5 giugno 2022 - Quarti di finale, gara di ritorno

Fiorentina vs INTER ore 15 (Stadio Comunale San Marcellino, Firenze)