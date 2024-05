Archiviato con uno 0-0 il derby con la Roma, Jacopo Sardo, centrocampista della Lazio Primavera, si proietta già alla prossima sfida del campionato Primavera 1 che vedrà i biancocelesti opposti all'Inter capolista. L'obiettivo evidente è quello di cancellare il brutto 6-2 patito all'andata: "Abbiamo voglia di riscatto, scendere con un’altra mentalità e non come all’andata che penso sia stata l’unica partita in cui abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Questo, insieme all’umiltà, è uno dei nostri punti di forza”.