Per colmare il gap dall'Inter, la Juve dovrà mettere a segno 'almeno quattro colpi di mercato' la prossima estate. E' il pensiero espresso da Marco Tardelli nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "Servono rinforzi, a partire dal centrocampo. A me piacerebbe Barella alla Juventus, ma sono consapevole che sia impossibile - ha aggiunto il campione del mondo 1982 -. Koopmeiners sarebbe un bel innesto. Ai bianconeri servirebbero anche un paio di difensori e un attaccante, poi bisognerà vedere anche chi sarà l’allenatore se andrà via Allegri. E soprattutto che idee avrà e come vorrà giocare".