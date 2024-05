Luca Gotti svelta un retroscena su Gareth Bale. Parlando del talentino Patrick Dorgu in conferenza stampa, il tecnico del Lecce ha raccontato di aver proposto il gallese al Napoli in passato, ma una gara del Tottenham contro l'Inter bloccò tutto: "Dorgu è un ragazzo molto giovane che dà disponibilità totale. Mi sembra abbia grandi capacità di adattamento, ha piacere nel giocare dentro al campo. Cominciano a chiamarmi persone importanti del mondo calcistico per chiedermi cosa vedo. Qualche anno fa Mazzarri allenava il Napoli e per il mercato di gennaio il Napoli cercava un quinto di sinistra nel 3-5-2. Avevo visto nelle Nazionali giovanili e avevo visto un quinto perfetto. Parlavo con l'uomo mercato del Napoli e gli consigliai Bale. Comincia a vederlo e gli piace, va a parlare col Tottenham che era nell'ottica di darlo. Pochi giorni e fa tripletta contro l'Inter, diventa attaccante e incedibile. Poteva fare il terzino, ma aveva i gol addosso. Può succedere questo, bisogna leggere il suo percorso".