Intervistato da Radio TV Serie A, il centrocampista del Genoa Kevin Strootman ha parlato in termini lusinghieri di Albert Gudmundsson, suo compagno di squadra che l'Inter insegue con convinzione per il mercato estivo: "Dissi che a Roma Mohamed Salah non faceva sempre gol, pur arrivando 4-5 volte davanti alla porta. Alla fine qualcuno diceva: se facesse sempre gol sarebbe uno da Real Madrid o Liverpool. E alla fine ci è andato. Ecco, se Gud farà pure questo salto, per me potrà andare in un super top club. Deve farlo per poter diventare un fuoriclasse, perché la sua qualità è già indiscutibile. E' un gran professionista e son sicuro che farà ancora meglio nei prossimi anni".

