La serata dell'incoronazione dell'Inter come campione d'Italia 2023-24 si aprirà con una coreografia speciale, che occuperà tutti i settori di San Siro, completamente esaurito, prima della gara con la Lazio, valida per la 37esima giornata di Serie A. Dopo il fischio finale, la squadra nerazzurra verrà premiata sul terreno di gioco, con capitan Lautaro Martinez che potrà finalmente sollevare la coppa dello scudetto, il 20° della storia della Beneamata. Di seguito le informazioni utili per i tifosi che andranno alla Scala del calcio domenica 19 maggio e il programma della festa:

I BIGLIETTI ACQUISTATI CON LA DICITURA "DATA E ORA NON CONFERMATA" RESTANO VALIDI PER L'ACCESSO.

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario (siti di annunci tra privati o di secondary ticketing) in quanto si rischia di acquistare TAGLIANDI CHE NON CONSENTIRANNO L'ACCESSO ALLO STADIO e di incorrere in vere e proprie frodi.

Per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e le pratiche scorrette di utilizzo di biglietti e abbonamenti, vista la particolarità dell’evento, IL CAMBIO UTILIZZATORE NON SARÀ PERTANTO CONSENTITO.

I CANTANTI E LA MUSICA: LA FESTA

Qualcosa di straordinario e da ricordare a lungo: dopo la sfida con la Lazio e la consegna del trofeo ai Campioni d'Italia, Luciano Ligabue celebrerà il trionfo della sua squadra del cuore cantando "Urlando contro il cielo", brano iconico che da più di vent'anni accompagna i gol dell’Inter a San Siro.

La festa verrà arricchita dalla performance di Tananai, grandissimo tifoso interista e uno dei tre protagonisti della canzone celebrativa del ventesimo scudetto. Un momento unico a tinte nerazzurre, che farà cantare ancora una volta tutti i tifosi interisti.

Il clima di festa, come detto, inizierà ben prima del fischio d'inizio, quando San Siro tributerà un saluto ai giocatori dell'Inter della Prima Stella, che verranno sul terreno di gioco. Inoltre una incredibile coreografia darà il benvenuto alle squadre sul terreno di gioco.

Al termine del match e dopo l'alzata di coppa, le performance di Ligabue e Tananai apriranno un momento musicale che saluterà squadra e tifosi.

