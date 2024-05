Quella di Steven Zhang per tenersi l'Inter è una corsa contro il tempo. Il 20 maggio Steven Zhang dovrà restituire il prestito da 275 milioni più interessi a Oaktree che, in caso contrario, è pronto ad escutere il pegno e diventare proprietario del club nerazzurro. L'attuale presidente dell'Inter - conferma Sky Sport - avrà però tempo fino a martedì e non fino a lunedì, poiché in quel giorno è festa in Lussemburgo.

"Zhang è al lavoro e lo sarà fino all'ultimo per evitare che Oaktree possa prendere il controllo dell'Inter", prova a prendere tempo e a trovare una soluzione che sembrava potesse essere Pimco: va tenuto tutto aperto, anche se il tempo stringe.

