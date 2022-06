L'Inter Under 18 di Andrea Zanchetta vede svanire nel peggiore dei modi il sogno di arrivare alla finale del campionato di categoria. I nerazzurri crollano sotto i colpi del talento della Fiorentina Fallou Sane, che con una tripletta manda all'aria i propositi dell'Inter e regala ai gigliati l'atto conclusivo contro il Bologna. Grazie alla prestazione monstre del suo gioiellino, arrivato a quasi 30 gol in questa stagione, la Fiorentina non risente nemmeno dell'espulsione diretta di Tommaso Messini giunta al trentesimo del primo tempo. Troppo sterile l'Inter, al terzo ko stagionale contro i toscani, per poter impensierire gli avversari: inevitabile l'uscita di scena a un passo dalla finale.