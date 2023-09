Dopo aver zoppicato contro la Lettonia (impattando 0-0 a Riga), si riscatta subito l'U21 azzurra guidata da Nunziata. Successo per 2-0 in Turchia, a segno Miretti su assist di Francesco Pio Esposito, e il centravanti del Milan in prestito al Bari, Marco Nasti, che ha chiuso la pratica al 79'. Novanta minuti in campo per Zanotti. Secondo posto a quota 4 punti nel gruppo A di qualificazioni agli Europei di categoria, dietro alla Norvegia a punteggio pieno dopo due giornate.