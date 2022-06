Appuntamento cruciale per l'Italia U21 di Paolo Nicolato, in campo alle 17.30 contro l'Irlanda per strappare il pass per il prossimo Europeo di categoria. Nella formazione scelta dal ct degli azzurrini ci sono anche Lorenzo Pirola, difensore di proprietà dell'Inter ma ancora in prestito al Monza, e Andrea Cambiaso, accostato al club nerazzurro in questa sessione di mercato. Panchina, invece, per Sebastiano Esposito.

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi. All.: Nicolato