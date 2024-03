Netto successo dell'Inter di Andrea Zanchetta, vice campioni in carica Under 18, sulla Roma nello scontro al vertice andato in scena a Trigoria. I baby nerazzurri si impongono con un sonoro 5-2 sui coetanei guallorossi.

Il vantaggio arriva al 7' con Mattia Lavelli, poi l raddoppio di Dilan Zárate. Nella ripresa, dopo il calcio di rigore realizzato da Mattia Zanchetta al 48' e altre due reti di Lavelli (51' e 57'), che firma così la tripletta, i giallorossi accorciano le distanze prima con il penalty messo a segno da Almaviva al 63' e poi con il bel destro a giro sotto l'incrocio di Surricchio al 69'.