Si è messo in luce lo scorso febbraio quando ha fatto la parte del leone in una partita del campionato Under 15 Elite tra Mapello e Scanzorosciate, indossando i colori di quest'ultima pur essendo sotto età di ben due anni, visto che è nato nel 2009. Adesso, Francesco Masetti si appresta a fare il salto nelle giovanili dell'Inter: come riportato da Sprintesport, il giovane difensore centrale da settembre sarà aggregato nella selezione Under 14 nerazzurra, cimentandosi con i ragazzi della sua età.