Dopo cinque giornate di astinenza, l'Inter Primavera è tornata alla vittoria in campionato battendo 1-0 il Frosinone grazie al gol di Daniele Quieto. Un successo che permette ai nerazzurrini di restare in vetta alla classifica in vista di un rush finale di regular season che si preannuncia rovente, visto che Atalanta e Roma restano in scia. "Tre punti importantissimi, continuiamo così", ha commentato Luca Di Maggio, centrocampista della squadra di Chivu, su Instagram.