Dopo la falsa partenza di sabato scorso, il ko a Casteldebole contro il Bologna, l'Inter Primavera è chiamata subito a rialzarsi nel match contro l'altra delusa dell'esordio, il Cagliari, sconfitto in casa dal Torino. L'appuntamento per i rispettivi riscatti è stato fissato dalla Lega Serie A per sabato 27 agosto, alle ore 11: si giocherà tra le mura amiche dei campioni d'Italia di Cristian Chivu, allo stadio Breda di Sest San Giovanni.