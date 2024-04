L'Inter Primavera comincia a sentire davvero il fiato sul collo della Roma in classifica. Complice l'inciampo contro il Lecce di sabato scorso, i nerazzurri adesso hanno solo un punto di vantaggio sulla squadra di Federico Guidi, che ha approfittato della situazione portandosi a ridosso della vetta dopo il 4-1 imposto al Verona a domicilio. Ma le notizie negative per i ragazzi di Cristian Chivu, che non vincono da cinque partite, non sono finite: l'Atalanta, terza in classifica, infatti, si è portata a sole due lunghezze di distanza, mentre la Lazio è salita a -4, quando mancano sette giornate alla fine della stagione regolare.