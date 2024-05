Ci sono anche alcuni interisti in prestito come Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito tra i convocari della Nazionale Under 21 per la cinquantesima edizione del 'Tournoi Maurice Revello'. Il torneo si giocherà da lunedì 3 a domenica 16 giugno nel sud della Francia, con 10 squadre al via divise in due gironi da 5 e l'Italia (che a settembre tornerà in campo per le qualificazioni a EURO 2025) inserita nel Gruppo B con Ucraina, Indonesia (che ha preso il posto dell'Egitto), Giappone e Panama.

Il ct Nunziata ha convocato 26 giocatori che si raduneranno entro la serata di domenica 2 giugno in un hotel di Fiumicino (Roma):

Portieri: Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Christian Dalle Mura (Ternana), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Edoardo Pieragnolo (Reggiana), Riccardo Turicchia (Juventus), Davide Veroli (Catanzaro), Mattia Zanotti (San Gallo);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Giovanni Fabbian (Bologna), Giacomo Faticanti (Ternana), Luis Hasa (Juventus), Cher Ndour (Braga), Niccolò Pisilli (Roma), Franco Tongya (AEK Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo), Federico Zuccon (Cosenza);

Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Seydou Fini (Standard Liegi), Rachid Kouda (Spezia), Antonio Raimondo (Ternana).