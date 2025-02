Dopo aver perso per 1-0 contro la Spagna a Las Rozas a gennaio, la Nazionale Under 19 svolgerà uno stage dal 24 al 26 febbraio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in preparazione della fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Il ct Alberto Bollini ha convocato 26 calciatori: indisponibile Giacomo De Pieri, mentre Matteo Cocchi e Matteo Spinaccè sono esentati dalla convocazione il 24 febbraio per impegni con il club d'appartenenza. Regolarmente in lista Mattia Mosconi.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Cristian Cama (Roma)**, Matteo Cocchi (Inter)*****, N'Da Konan Bienvenu Ange Eddy Kouadio (Fiorentina)****, Vittorio Magni (Milan), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Mattia Piermarini (Ascoli), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus)***, Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Leonardo Mendicino (Cesena), Tommaso Rubino (Fiorentina);

Attaccanti: Osayuki Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam)*, Mattia Liberali (Milan), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan), Matteo Spinaccè (Inter)*****, Lorenzo Venturino (Genoa).

*convocato il 22 febbraio in sostituzione dell'indisponibile Giovanni Leoni (Parma).

**convocato il 23 febbraio in sostituzione dell'indisponibile Mattia Mannini (Roma).

***convocato il 23 febbraio in sostituzione dell'indisponibile Giacomo De Pieri (Inter).

****convocato il 24 febbraio in sostituzione dell'indisponibile Niccolò Fortini (Juve Stabia).

*****esentati dalla convocazione il 24 febbraio per impegni con il club d'appartenenza.

Staff - Tecnico: Alberto Bollini; Assistente tecnico: Matteo Barella; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Nicolò Varesco; Match analyst: Luca Dalmasso; Medico: Gianluca Ciolli; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Simone Siciliano; Segretario: Aldo Blessich.