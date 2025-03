Perentoria vittoria per 5-2 per l'Inter Under 17 di Samir Handanovic, che stende la Cremonese e consolida il proprio primato in classifica. Gara senza storia al Konami Centre, coi nerazzurri che già al sesto minuto vanno in vantaggio grazie al gol realizzato da capitan Pietro La Torre; Angelo Orlacchio firma il raddoppio al 34esimo, prima che Antonino Sarrica accorci le distanze per i grigiorossi a pochi secondi dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa, Inter che allunga nuovamente con Mirko Franchi al 50esimo; Christian Stefani firma il 3-2 ma Cristian Carrara e Gabriel Salviato suggellano il risultato trovando i gol del definitivo 5-2. La classe 2008 nerazzurra sale a quota 51 punti nel girone B.