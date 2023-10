Non è riuscita l'Inter Under17 a portare a casa i tre punti nella sesta giornata di campionato. Pareggio per 3-3 contro l'Udinese: la truppa di Polenghi ha giocato in dieci uomini per tre quarti di gara. Dopo il vantaggio dei bianconeri, è arrivato il pari di Kukulis. Ci ha pensato Iddrissou per i nerazzurri a siglare il 2-1, poi l'Udinese ha pareggiato ribaltandola. Lo spagnolo Hugo Humanes, talentuoso classe 2007, ha riacciuffato il risultato all'ultimo.