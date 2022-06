La selezione Under 17 dell'Inter di Paolo Annoni conquista la finale Scudetto di categoria: dopo la vittoria per 4-2 della semifinale d'andata, i nerazzurri reggono l'urto della Lazio che si impone per 2-1, risultato che non basta alla formazione biancoceleste per ribaltare l'esito del doppio confronto. Succede tutto nella ripresa: Lazio avanti con Diego Brasili al 19', a sei minuti dalla fine è Francesco Pio Esposito, il più piccolo della stirpe dei fratelli, a trovare il gol che certifica la qualificazione. Inutile la doppietta di Brasili poco prima del triplice fischio.