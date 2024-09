Esordio vincente per l'ex capitano dell'Inter, Samir Handanovic, oggi alla guida dell'Under 17, vittoriosa a Venezia con un roboante 6-0 alla prima giornata. Risultato che l'ex portiere commenta così a La Giovane Italia: "La giornata era molto calda, però le sensazioni sono che abbiamo lavorato bene in questi venti giorni in cui ci siamo allenati insieme e sul campo si è visto. Era caldo per tutte e due le squadre, era difficile giocare però penso che abbiamo fatto ciò che dovevamo fare e abbiamo vinto la partita anche meritando. Si poteva fare qualcosa meglio, ma come esordio sono contento".

In cosa si può migliorare?

"Un po’ in tutto, non solo in una cosa".