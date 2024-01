Assoluto protagonista grazie a una doppietta nel match stravinto sabato scorso dall'Inter Primavera contro la Lazio con il punteggio tennistico di 6-2, Aleksandar Stankovic ha esultato su Instagram per l'ottimo avvio di 2024 personale e di squadra: "Siamo ripartiti ancora meglio rispetto a come avevamo finito! Tre punti in una partita difficilissima e una doppietta che volevo tantissimo", ha scritto il capitano dell'Under 19 nerazzurra.