A San Benedetto del Tronto, l'Inter Under 18 conquista la finale Scudetto di categoria superando il Sassuolo per 2-1 nella semifinale disputata quest'oggi. Il risultato finale è 2-1 in favore dei nerazzurri, in gol con Owusu e Vedovati. Martedì, la formazione di Andrea Zanchetta si giocherà la finale contro la Spal.