Spicca la vittoria rotonda dell'Inter Primavera nel week-end che ha visto impegnate otto squadre, tra maschile e femminile, del Settore Giovanile nerazzurro. Il bilancio parla di cinque vittorie, un pari e due sconfitte, tra cui quella contro il Parma dell'Under, 18 dove ha trovato il suo primo gol in nerazzurro il neo arrivato Andrija Vukoje. Il quadro completo:

UNDER 20 Campionato, 24ª giornata: INTER vs Lecce 3-0 Reti: 11' De Pieri, 37' Bovo, 66' Berenbruch.

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 16ª giornata: Sassuolo vs INTER 0-0

UNDER 18 Campionato, 21ª giornata: Parma vs INTER 4-3 Reti: 16' Vukoje, 85' rig. Cerpelletti, 93' aut. Marchesi.

UNDER 17 FEMMINILE Campionato, INTER vs COB 91 3-4 Reti: 33', 75' Corti, 44' Ciurleo,

UNDER 17 INTER vs F. Sudtirol 3-2 Reti: 7' Leoni, 16' Moressa, 48' D'Agostino.

UNDER 15 FEMMINILE Campionato, INTER vs Cassina Nuova 9-0 Reti: 9’ Franceschi, 11’ 15’ Serio, 19’ Saragoni, 35’+2' Arfani, 36', 63', 75’ Vigetti, 55’ Manca

UNDER 16 Campionato, 17ª giornata: INTER vs - F. Sudtirol 6-1 Reti: 16', 52' Nese, 21', 72' Gjeci, 51' Limido, 78' Salviato.

UNDER 15 Campionato, 18ª giornata: INTER vs - F. Sudtirol 7-0 Reti: 2', 44' Castellarin, 42', 50' Vanacore, 65' Broinas, 68' Sare, 76' Comelli.