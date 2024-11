Continua implacabile la crescita dell'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta che dopo aver battuto nello scorso turno la Fiorentina, fino a quel momento capolista, batte anche il Cesena e si prende la vetta della classifica. Un primato momentaneo che arriva dopo il ko del Milan in casa del Lecce e in attesa dei risultati di Lazio e Sassuolo. Partita che trova buoni spunti per l'allenatore nerazzurro che trova ottime risposte dai winner-men Zouin e Zarate.

Indichiamo di seguito chi si è distinto maggiormente in questa sfida, scegliendo la rising star, ovvero il miglior giocatore dell'incontro, e gli altri due che si sono distinti in positivo.

RISING STAR



AYMEN ZOUIN - Confermato al servizio di Zanchetta e della sua Under 20 e alla seconda titolarità dopo l'esordio dal 1' nello scorso turno in casa della Fiorentina, terza presenza stagionale assoluta in categoria dopo l'esordio assoluto con il Lecce, il classe 2006 che in Under 18 ha già collezionato 2 reti, trova il primo gol in assoluto nel campionato Primavera 1 e anche il secondo. È il 25 nerazzurro il miglior giocatore dell'intera gara: nel primo tempo soprattutto trova diversi spunti e innesca più di un paio di buone azioni, rischiando di segnare addirittura il terzo scores personale. A STAR IS BORN.

UP

GIACOMO DE PIERI - Ancora una splendida gara del 30 di Zanchetta che, come da copione, imbastisce una gara di qualità e altruismo. Atteggiamento ben fotografato dai due assist serviti per le reti del 2-1 e del 3-1 ma anche dai guizzi che nel secondo tempo in particolar modo hanno aiutato la squadra di casa ad alzare il baricentro e proporsi più volte in zona d'attacco. Nella seconda parte di gioco, nel finale soprattutto, diventa vero e proprio attaccante aggiunto servendo palloni potenzialmente velenosi per gli ospiti, oltre a guadagnare falli e corner a favore, manna dal cielo per l'Inter.

DYLAN ZARATE - Tornato titolare dopo una lunga assenza dall'undici iniziale di Zanchetta, si mostra leggermente sottotono e a tratti timido nel primo tempo durante il quale pecca di concretezza che pian piano torna a riassaporare con le due buone occasioni create, ma non finalizzate. Dopo l'intervallo sembra rinfrancato e sin dalle prime battute della ripresa mostra selfconfidence e spirito propositivo mancati nella prima fase di gioco. Finte e tentativi fanno di lui uno dei migliori del secondo tempo, prestazione che incornicia con il gol del 3-1 che funge da ciliegina su una torta finalmente dolcissima. Primo gol stagionale per lui.

DOWN

CHRISTOS ALEXIOU - All'indomani dal debutto con la Nazionale greca Under 21, è il 5 nerazzurro l'unico vero down della partita dei padroni di casa, unico insufficiente degli uomini di Zanchetta. Aiutato poco da Re Cecconi, stranamente non al top e più volte imperfetto in fase di marcatura, soffre parecchio fisico e aggressività degli avversari. Non riesce a graffiare come solito fare e perde qualcosa anche dal punto di vista della lucidità, colpevole nel primo gol del Cesena, senza mai trovare concentrazione e imponenza che spesso lo contraddistinguono.

RE CECCONI - Altra leggera macchia della bella vittoria dei padroni di casa. Il 24 di Zanchetta sbaglia tanto in costruzione e fatica parecchio in fase di marcatura, esattamente come il compagno di reparto. Soffre parecchio qualità e velocità di Perini e Coveri e prende pure un giallo banale non da lui.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!