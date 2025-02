Concluso il calciomercato invernale, l'Inter comunica quelle che sono state le operazioni compiute in entrata e in uscita per quello che è il settore giovanile. Pochi gli ingressi, compreso quello del montenegrino Andrija Vukoje. Tra le uscite, si registrano quelle di due giocatori visti all'opera anche con la maglia dell'Under 20 di Andrea Zanchetta: Edoardo Tigani, passato in prestito al Parma, e Marco Vanzulli ceduto a titolo definitivo a metà gennaio alla Feralpi Salò.

ARRIVI

Pentima Alessandro (2008) | a titolo definitivo dal Cjarlins Muzane

Vukoje Andrija (2008) | a titolo definitivo dall'OFK Grbalj

Adomavicius Henrikas* (2009) | a titolo definitivo dal Kauno Zalgiris (Trasferimento sottoposto ad approvazione della Commissione FIFA)

PARTENZE

Tigani Edoardo (2006) | a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione al Parma

Vanzulli Marco (2006) | a titolo definitivo al Feralpisalo

Luchetti Alessandro (2007) | a titolo definitivo al Frosinone

Patelli Alessandro (2007) | a titolo definitivo all'Albinoleffe

Suppa Simone (2008) | prestito su prestito al Como

Donati Pietro (2009) | a titolo definitivo alla Cremonese

Masetti Francesco (2009) | a titolo definitivo al Como

Ariu Matteo (2010) | a titolo temporaneo al Lecco

Bassani Luca (2010) | a titolo definitivo all'Albinoleffe

Porcu Federico (2010) | a titolo temporaneo al Lumezzane

Sacco Andrea (2010) | a titolo temporaneo al Novara