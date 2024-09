Il Settore Giovanile nerazzurro corre verso l'inizio ufficiale della stagione. Il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta e il vice presidente Javier Zanetti hanno presenziato all'evento di inaugurazione delle attività del vivaio avvenuto a San Siro presso la Sala Arancio, cha ha visto la partecipazione delle oltre 200 persone che ogni giorno lavorano al fianco dei ragazzi e delle ragazze del Settore Giovanile.

Il Presidente Marotta ha salutato i presenti, ringraziandoli per la dedizione per l'importante lavoro e sottolineando una volta in più l'importanza del Settore Giovanile e della formazione dei giovani per i Club di calcio. Dopo l'intervento di Zanetti, Massimo Tarantino, Direttore del Settore Giovanile Maschile e Marco Ieradi, Direttore del Settore Femminile, hanno dato il via ai lavori.