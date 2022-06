Messa alle spalle la delusione per l'eliminazione dall'Europeo Under 19 per mano dell'Inghilterra in semifinale per Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 dell'Inter Primavera, è arrivato il momento di decidere la prossima tappa della sua carriera. L'occasione di diventare professionista, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essergli offerta dalla Ternana, una delle 4-5 società che potrebbero prenderlo in prestito per farlo maturare lontano da Milano.