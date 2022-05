Dopo le partite della 32esima giornata del campionato Primavera 1, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari: entra in diffida, in vista del derby contro il Milan in programma lunedì pomeriggio alle 17, il difensore nerazzurro Alessandro Silvestro che nel match contro la Spal ha ricevuto la sua quarta ammonizione.