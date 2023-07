"Tutte le esperienze fatte in Nazionale mi hanno aiutato molto, soprattutto il Mondiale Under 20. Mi hanno aiutato nell'avere molta più consapevolezza dei miei mezzi, molta più fiducia in campo. Giocare competizioni di questo livello ti aiuta molto". Parola di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell'Inter reduce da un'annata da protagonista con la Primavera ed impegnato ora all'Europeo U19. Intervistato da TMW, il classe 2005 affronta diversi temi.

Sei il terzo di tre fratelli, tutti calciatori.

"Ma a livello di campo siamo tutti molto diversi. Salvatore è un play molto tecnico, mentre Sebastiano è un attaccante molto diverso da me, una seconda punta molto più tecnica ed è forte a calciare le punizioni. Io invece sono un numero 9, più un punto di riferimento al centro dell'attacco".

Da nove quali sono i tuoi modelli di riferimento?

"Mi è sempre piaciuto Luca Toni, fin da quando ero bambino".

Quest'anno hai avuto modo di vedere da vicino Dzeko e Lukaku.

"Pur essendomi allenato poco in prima squadra devo dire che quando mi sono ritrovato a vederli ho osservato due calciatori fortissimi. Mi piace tanto Dzeko, è in grado di legare il gioco, forte tecnicamente e capace di fare gol. E' un attaccante molto completo, capace di fare gol".