Dopo l'infausta trasferta di Leverkusen, l'Inter riparte dalla Lazio in campionato. Una ripartenza dai caratteri non semplicissimi, tenendo conto del momento di forma dei biancocelesti. Non è un caso che per la sfida contro la sua ex squadra, Simone Inzaghi vorrà schierare il miglior undici possibile, il che significa affidare le chiavi dell'attacco alla ThuLa, con Lautaro in campo dal 1' minuto dopo la panchina iniziale nella sfida contro i tedeschi, affiancato dal Tikus. I cambiamenti rispetto alla sfida di Champions però non riguardano solo l'attacco: torna Dumfries dopo l'influenza che lo aveva 'bloccato' a Milano rendendolo di fatto indisponibile per la sfida contro i ragazzi di Rose, e Dimarco che alla BayArena era partito dalla panchina. Terzetto centrale di centrocampo affidato a Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella; mentre in difesa dovrebbe essere ancora Bisseck (favorito su Darmian) il prescelto a sostituire Pavard, speculare all'ex Aarhus ci sarà Bastoni, con De Vrij in mezzo.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck; De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

